واشنطن "قلقة جدا" من "ظروف سجن" المعارض الروسي نافالني

أكدت الولايات المتحدة أنها "قلقة جدا" من "ظروف سجن" المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي نُقل إلى سجن في منطقة قطبية روسية بعدما انقطعت اخباره لحوالى ثلاثة أسابيع.



وعبّر المتحدث ناطق باسم الخارجية الأميركية عن "سعادتهم للأنباء التي تفيد بتحديد مكان نافالني"، مشيرا إلى "أننا قلقون جدا على مصير نافالني وظروف سجنه الظالمة".