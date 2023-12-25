قوات سوريا الديمقراطية: مقتل 8 وإصابة 18 في غارات جوية تركية

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 18 آخرون في غارات جوية تركية على مناطق خاضعة لسيطرتها في سوريا منذ 23 كانون الأول 2023.