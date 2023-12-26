العثور على خمس جثث في شقة قرب باريس

العثور على خمس جثث في شقة قرب باريس

أعلنت السلطات الفرنسية أنه تم الإثنين العثور على خمس جثث داخل شقة في بلدة مو الواقعة شرق العاصمة باريس، مشيرة إلى أن القضاء فتح تحقيقًا بجناية قتل.



وقال لفرانس برس جان-باتيست بلادييه، المدعي العام لبلدة مو، إن التحقيق في هذه القضية تسلمته الشرطة القضائية في فرساي، مشيرًا إلى أنه سيعقد مؤتمرًا صحافيًا الثلاثاء للحديث عن هذه القضية.



وبحسب موقع "أكتو17" الإخباري الذي كان أول من نشر نبأ هذه الواقعة، فإن الضحايا هم إمرأة وأطفالها الأربعة.



ولفت الموقع إلى أن الأب البالغ من العمر 33 عامًا متوار عن الأنظار وقوات الأمن تبحث عنه.