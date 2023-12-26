قصف أميركي على مواقع في العراق تستخدمها فصائل موالية لإيران

قصف أميركي على مواقع في العراق تستخدمها فصائل موالية لإيران

أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن الجيش الأميركي قصف الإثنين ثلاثة مواقع في العراق تستخدمها فصائل موالية لإيران، وذلك ردًا على هجوم وقع قبل ساعات من ذلك وأدى إلى إصابة ثلاثة عسكريين أميركيين بجروح.



وقال أوستن في بيان إن "القوات المسلحة الأميركية شنت ضربات ضرورية ومتكافئة على ثلاث منشآت في العراق تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها".



وأضاف أن "هذه الضربات الدقيقة هي رد على سلسلة هجمات ضد طواقم أميركية في العراق وسوريا شنتها ميليشيات ترعاها إيران، بما في ذلك هجوم شنته كتائب حزب الله التابعة لإيران وجماعات تابعة لها على قاعدة أربيل الجوية في وقت سابق من اليوم".