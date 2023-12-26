قتيلة و120 ألف مسكن بلا كهرباء من جراء عاصفة في شرق أستراليا

قتيلة و120 ألف مسكن بلا كهرباء من جراء عاصفة في شرق أستراليا

ضربت عاصفة رعدية شرق أستراليا ليلة عيد الميلاد، ما أسفر عن مقتل إمرأة وانقطاع الكهرباء عن 120 آلاف مسكن، بحسب ما أعلنت السلطات الثلاثاء.



وقالت شركة "إنرجكس" للطاقة إن العاصفة أحدثت أضرارًا "كارثية" وأدت إلى سقوط أسلاك الكهرباء في بريزبين، عاصمة كوينزلاند (شرق)، ومدينة غولد كوست الواقعة على بعد 80 كلم إلى الجنوب منها.



وأوضحت أن العاصفة أخرجت عن الخدمة أكثر من 800 من خطوط الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار عن 120 ألف مسكن.



وقالت في منشور على وسائل التواصل الإجتماعي: "ما من طريقة سهلة لقول ذلك، لكن بعض العملاء لن يحصلوا على الكهرباء لعدة أيام. نحن نشهد أضرارًا كارثية وواسعة النطاق بحجم إعصار".



وأضافت أن "تقارير عن مزيد من الأضرار تصل كل دقيقة".

