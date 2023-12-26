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مقتل عنصر من فصيل عراقي موال لإيران وإصابة 24 آخرين بقصف جوي
أخبار دولية
2023-12-26 | 02:14
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مقتل عنصر من فصيل عراقي موال لإيران وإصابة 24 آخرين بقصف جوي
مقتل عنصر من فصيل عراقي موال لإيران وإصابة 24 آخرين بقصف جوي
قتل عنصر على الأقل من فصيل عراقي منضو في الحشد الشعبي إثر ضربات جوية إستهدفت فجر الثلاثاء ثلاثة مواقع في وسط العراق، على ما أفادت مصادر أمنية عراقية، في وقت أعلنت الولايات المتحدة قصفها ثلاثة مواقع في العراق تستخدمها فصائل موالية لإيران.
وقال مسؤول في وزارة الداخلية الثلاثاء إن قصفًا إستهدف موقعًا للحشد في مدينة الحلة مركز محافظة بابل في وسط البلاد، ما أدى إلى مقتل عنصر في فصيل موال لإيران وإصابة 20 آخرين بجروح، بينهم 8 من القوات الأمنية العراقية، فيما أصيب 4 عناصر بقصف لموقع آخر في محافظة واسط في جنوب العراق.
وأكد مصدران أمنيان في بابل وفي واسط هذه الحصيلة.
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