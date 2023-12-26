قتيل وجريح في الهجوم الأوكراني على شبه جزيرة القرم

قتيل وجريح في الهجوم الأوكراني على شبه جزيرة القرم

قتل شخص وأصيب إثنان آخران بجروح في الهجوم الأوكراني الذي استهدف ميناء فيودوسيا في شبه جزيرة القرم الثلاثاء، حسبما أفاد حاكم المنطقة سيرغي أكسيونوف.



وقال أكسيونوف عبر تطبيق تلغرام: "للأسف، قتل شخص وأصيب آخران في هجوم للعدو على فيودوسيا"، مضيفًا أن ستة أبنية تضررت أيضًا وتم إجلاء سكانها.



وأشار إلى أن "البنى التحتية تعمل بشكل طبيعي".



وأعلن سلاح الجو الأوكراني فجر الثلاثاء أنه دمر في فيودوسيا سفينة تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود إشتبه في أنها تنقل طائرات مسيّرة إيرانية الصنع تستخدمها موسكو في حربها ضد كييف.



وأكد أكسيونوف بعد فترة وجيزة أن الهجوم إستهدف هذه المدينة حيث يقع ميناء تجاري مهم على البحر الأسود.

