البحرية الهندية تعزز وجودها في بحر العرب بعد سلسلة هجمات

أعلنت البحرية الهندية نشر ثلاث سفن حربية وطائرة استطلاع في بحر العرب "للمحافظة على وجود رادع" بعد سلسلة من الهجمات استهدفت سفنا تجارية.



وأوضح بيان نشر ليل الاثنين الثلاثاء أن ثلاث مدمرات فضلا عن طائرة دورية بحرية من طراز "بي8أي" أرسلت إلى المنطقة ردا على "موجة هجمات في الفترة الأخيرة في بحر العرب".



أصيبت ناقلة مواد كيميائية السبت قبالة سواحل الهند في هجوم شنته مسيّرة انطلقت من إيران بحسب الولايات المتحدة في حين تنفي طهران أن تكون ضالعة في الحادث.



وأتى هذا الحادث بعد سلسلة هجمات بمسيّرات وصواريخ في الأسابيع الأخيرة في البحر الأحمر شنها الحوثيون المدعومون من إيران على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.