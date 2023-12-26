3 قتلى إضافيين في الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قيادياً إيرانيا في سوريا

أودت الغارة الإسرائيلية، التي استهدفت الإثنين القيادي في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي، بحياة ثلاثة مقاتلين موالين لطهران، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.



وأعلن الحرس الثوري الإيراني الإثنين مقتل موسوي، "أحد المستشارين الأكثر خبرة" في سوريا و"المسؤول اللوجستي لمحور المقاومة" فيها، في ضربة صاروخية إسرائيلية استهدفته في منطقة السيدة زينب قرب العاصمة.



وأورد المرصد السوري، ومقره بريطانيا ولديه شبكة واسعة من المصادر في سوريا، أن بالإضافة إلى موسوي "تأكد مقتل عنصرين من جنسية غير سورية وآخر سوري الجنسية، جراء الضربة الإسرائيلية".



وأشار إلى أن الضربة استهدفت موسوي بعد وقت قصير من دخوله مزرعة.



وأفاد سكان في منطقة السيدة زينب الثلاثاء عن استنفار أمني لمقاتلين موالين لإيران في بعض الأحياء والمزارع في المنطقة.