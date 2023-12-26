وزارة الخارجية في أذربيجان: موظفا السفارة الفرنسية شخصان غير مرغوب فيهما بسبب "سلوك لا يليق بوضعهما الدبلوماسي"

أعلنت وزارة الخارجية في أذربيجان اليوم الثلاثاء أن اثنين من موظفي السفارة الفرنسية شخصان غير مرغوب فيهما بسبب "سلوك لا يليق بوضعهما الدبلوماسي".وقالت الوزارة إنها استدعت السفير الفرنسي لتقديم شكوى دون الكشف عن تفاصيل حول الواقعة التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء.