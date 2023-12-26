هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: رصد انفجارين في البحر الأحمر

ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة مبحرة قبالة ساحل اليمن أبلغت اليوم الثلاثاء عن رصد انفجارين في البحر الأحمر، بعد قليل من رصد طائرتين مسيرتين.



وقالت الهيئة إن الانفجارين وقعا على بعد خمسة أميال تقريبا من السفينة في موقع بالبحر الأحمر يبعد حوالي 50 ميلا بحريا عن ميناء الحديدة على الساحل الغربي لليمن.



ولم يتم الكشف عن هوية السفينة أو تفاصيل الشحنة على متنها أو وجهتها أو المكان الذي أبحرت منه.



وقالت الهيئة إن السفينة على اتصال بقوات التحالف ووردت تقارير عن سلامتها وسلامة طاقمها.



وتردد أن السفينة تواصل رحلتها.



ويأتي هذا بعد أسبوع من إعلان الولايات المتحدة عن مبادرة أمنية بحرية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر ردا على هجمات يشنها الحوثيون على السفن.