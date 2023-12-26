هذا ما في اليوم الواحد والثمانين للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة...

هذا ما في اليوم الواحد والثمانين للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة...

في اليوم الواحد والثمانين للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتغيير خطته في غزة لإدراكه أن حركة حماس لن تهزم إلا بحرب إستنزاف طويلة.



وميدانيًا، نفذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية عدة قرب مستشفى ناصر في مدينة خان يونس، أكبر منشأة طبية في جنوب القطاع.



وفي الجانب الإسرائيلي، أعلن الجيشُ مقتل إثنين من عناصره ليرتفع إجمالي عدد قتلاه إلى مئة وست وخمسين 156 منذ بدء الهجوم البري على غزة.



وعلى أي حال، ضريبة اللجوء داخل الوطن الواحد يدفعها الغزاوي أكثر من مرة.