كم بلغ عدد القتلى في قطاع غزة منذ بداية الحرب؟

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 20915 شخصا قُتلوا و54918 أصيبوا في الضربات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من تشرين الأول.واشارت الوزارة إلى أن 241 فلسطينيا سقطوا قتلى وأصيب 382 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.