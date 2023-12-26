القوات المسلحة السورية تسقط ثماني طائرات مسيرة في ريفي حلب وإدلب

نقلت وسائل إعلام رسمية سورية، نقلبا عن وزارة الدفاع، أن القوات المسلحة السورية أسقطت ثماني طائرات مسيرة استهدفت بلدات ومواقع عسكرية في ريفي حلب وإدلب.



وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة تصدت "لمحاولات التنظيمات الإرهابية الاعتداء على القرى والبلدات الآمنة وبعض النقاط العسكرية".