انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي

أكدت سلطات حكومية هندية أن انفجارا وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي مساء اليوم الثلاثاء وإنه لا توجد إصابات بين موظفي السفارة.



وقال جاي نير المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية لرويترز: "يمكننا أن نؤكد أنه في حوالي الساعة 5:20 (بالتوقيت المحلي) وقع انفجار على مقربة من السفارة".



وأشارت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن لا إصابات في موظفي السفارة وأن السلطات الإسرائيلية تتعاون مع نظيرتها الهندية للتحقيق في سبب الانفجار.