انفجارات قبالة سواحل جنوب سيناء المصرية

سمع دوي انفجارات قبالة سواحل جنوب شبه جزيرة سيناء المصرية الثلاثاء، وفق ما أوردت قناة مقربة من الحكومة، فيما أفاد شهود عيان أنهم رأوا جسما يسقط في خليج العقبة.



وقالت قناة القاهرة الإخبارية إن الانفجارات وقعت على بعد كيلومترين تقريبا من مدينة دهب الساحلية المصرية.



وصرّح شاهد عيان لوكالة فرانس برس "سمعنا انفجارا كبيرا ناحية البحر وبعدها سقط جسم غريب في المياه".



ولم يتم الإبلاغ عن تسجيل خسائر.

