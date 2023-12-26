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السلطات العراقية عثرت على جثتين لمواطن كويتي وآخر يحمل الجنسية السعودية اختفيا في العراق

أخبار دولية
2023-12-26 | 10:07
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السلطات العراقية عثرت على جثتين لمواطن كويتي وآخر يحمل الجنسية السعودية اختفيا في العراق
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السلطات العراقية عثرت على جثتين لمواطن كويتي وآخر يحمل الجنسية السعودية اختفيا في العراق

كشفت وزارة الخارجية الكويتية أن السلطات العراقية عثرت على جثتين تعودان لمواطن كويتي وآخر يحمل الجنسية السعودية مقيم في الكويت، اختفيا في محافظة الأنبار غرب العراق، وسط أنباء عن تعرضهما لعملية اختطاف.

وكانت الضحيتان في رحلة صيد بسيارتهما بالأنبار، حين حاصرتهما مجموعة مسلحة، وجرى اقتيادهما إلى جهة مجهولة. 

وسرت أنباء عن تعرضهما لعملية اختطاف من مسلحين تابعين لعصابات داعش في قاطع صلاح الدين، غرب وادي الثرثار.

 

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