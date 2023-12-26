لقاء مرتقب بين وزيري الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي والخارجية الاميركي

سيجتمع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان لبحث الصراع في غزة وإعادة الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، بحسب ما أعلن البيت الابيض.