موافقة اللجنة البرلمانية التركية على طلب السويد الانضمام إلى الناتو

وافقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي على طلب السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي.



أما الخطوة التالية، هي إجراء تصويت كامل في البرلمان، ومن المتوقع أيضا إقرار في غضون أسابيع.



وبعد ذلك ، سيوقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليصبح قانونا.



بالمقابل، أشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي إلى عدم توقع تصويت سريع في البرلمان على طلب السويد الانضمام لحلف الأطلسي.