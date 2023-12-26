الحوثيون: استهداف سفينة تجارية "إم إس سي يونايتد" بصواريخ بحرية مناسبة

أعلن الحوثيون أن القوات البحرية في القواتِ المسلحةِ اليمنية نفّذت استهداف لسفينة تجارية " إم إس سي يونايتد MSC UNITED " وذلك بصواريخ بحريةٍ مناسبة.وأوضح الحوثيون في بيان أن عملية استهدافِ السفينة جاءت بعدَ رفضِ طاقمِها وللمرةِ الثالثةِ نداءاتِ القواتِ البحريةِ، وكذلك الرسائلَ التحذيريةَ الناريةَ المتكررة.وتابع البيان :" كما نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرِ بالقواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ على أهدافٍ عسكريةٍ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ ومناطقَ أخرى في فلسطينَ المحتلة".وأكدت القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ استمرارَها في دعمِ وإسنادِ الشعبِ الفلسطينيِّ ضمنَ واجبِها الدينيِّ والأخلاقيِّ والإنساني.كما أكدت استمرارَ عملياتِها في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ ضدَ السُّفُنِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ حتى إدخالِ ما يحتاجُه قطاعُ غزةَ منْ غذاءٍ ودواء.وشددت القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ على ما جاءَ في بياناتِها السابقةِ بشأنِ منعِ مرورِ كافةِ السُّفُنِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ، مع حرصِها الكاملِ على استمرارِ حركةِ المِلاحةِ البحريةِ إلى كلِّ الوجهاتِ باستثناءِ الكيانِ الإسرائيلي.