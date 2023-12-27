روسيا تطلق 46 مسيرة واوكرانيا تسقط 32 منها

اعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأربعاء إن روسيا أطلقت ما مجموعه 46 طائرة مسيرة هجومية في عدة موجات الليلة الماضية، مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 32 طائرة منها.



وأضافت القوات الجوية عبر تطبيق تيليجرام إن معظم الطائرات المسيرة التي لم يتم إسقاطها ضربت مناطق خطوط الجبهة في شرق وغرب أوكرانيا، ولا سيما منطقة خيرسون.