الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

واشنطن تبحث مع إسرائيل الانتقال إلى "مرحلة مختلفة" في حرب غزة

أخبار دولية
2023-12-27 | 01:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
واشنطن تبحث مع إسرائيل الانتقال إلى &quot;مرحلة مختلفة&quot; في حرب غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
واشنطن تبحث مع إسرائيل الانتقال إلى "مرحلة مختلفة" في حرب غزة


ناقش مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في واشنطن الثلاثاء مسألة انتقال اسرائيل إلى "مرحلة مختلفة" في الحرب التي تخوضها ضدّ حركة حماس في قطاع غزة، بحسب ما أعلن مسؤول في البيت الأبيض.
     
وقال المسؤول في الرئاسة الأميركية طالباً عدم نشر اسمه إنّ ساليفان ناقش مع ديرمر، المقرّب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، "الانتقال إلى مرحلة جديدة في الحرب للتركيز على أهداف حمساوية مهمّة". وأضاف أنّ المباحثات بين المسؤولين الأميركي والإسرائيلي تطرّقت أيضاً إلى "الخطوات العملية لتحسين الوضع الإنساني وتقليل الأضرار على المدنيين"، فضلاً عن "الجهود" الرامية إلى تعزيز فرص إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالت حركة حماس تحتجزهم في قطاع غزة.
     
والولايات المتّحدة، تصرّ بشكل متزايد على وجوب أن يولي الجيش الإسرائيلي في عملياته العسكرية في قطاع غزة الأولوية للضربات الجراحية التي توقع أقلّ عدد ممكن من الضحايا المدنيين.
     
وفي الآونة الأخيرة لم يتوان الرئيس الديموقراطي جو بايدن عن التعبير علناً عن خلافاته مع حكومة نتانياهو المحافظة. 
     
وأتى اللقاء بين ساليفان وديرمر بعيد ساعات من تحذير رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي من أنّ الحرب الدائرة منذ السابع من تشرين الأول بين جيشه وحركة حماس ستستمر "أشهراً عدّة أخرى".
     
وبحسب مسؤول ثانٍ في البيت الأبيض فإنّ الاجتماع بين ساليفان ودريمر تطرق أيضاً إلى الحاجة "للاستعداد لليوم التالي (لانتهاء الحرب)، بما في ذلك لمسائل الحُكم والأمن في غزة، وإيجاد أفق سياسي للفلسطينيين، ومواصلة العمل على التطبيع". 
     
وأدّت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى تعليق الجهود التي كانت تحاول التوصّل إلى اتّفاق لتطبيع العلاقات بين الدولة العبرية والسعودية.
      

آخر الأخبار

أخبار دولية

إسرائيل

الانتقال

"مرحلة

مختلفة"

LBCI التالي
كيم يدشّن أعمال الاجتماع السنوي الرئيسي للحزب الحاكم
في استراليا "حريق وغريق"... ووقوع قتلى
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-10-17

البيت الأبيض: واشنطن "ليس لديها" أي دليل في هذه المرحلة على ضلوع متزايد لإيران في الحرب بين إسرائيل وحماس

LBCI
آخر الأخبار
15:41

زياد مكاري لـ"حوار المرحلة": هناك معلومات تقول إن إسرائيل تريد فتح جبهة لبنان أيضًا وإذا حصل هذا الأمر سيكون "كارثة" والحكومة اللبنانية مجبرة أن تدفع التعويضات للمتضررين

LBCI
آخر الأخبار
15:20

زياد مكاري لـ"حوار المرحلة": اللجنة الخماسية تجتمع ومازالت تبحث في أزماتنا ولا أرى انفراجة قريبة في ملف انتخاب رئيس للجمهورية

LBCI
آخر الأخبار
00:04

مسؤول في البيت الأبيض يقول إن سوليفان ناقش مع الوزير الإسرائيلي ديرمر الانتقال إلى مرحلة مختلفة من الحرب لزيادة التركيز على أهداف حماس ذات القيمة العالية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:44

الرئاسة الفرنسية: ماكرون أبلغ نتنياهو بضرورة العمل من أجل التوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار

LBCI
أخبار دولية
16:40

الداخلية التونسية تعلن القضاء على ثلاثة "إرهابيين" في منطقة جبلية

LBCI
أخبار دولية
16:02

واشنطن تفرج عن الحزمة الأخيرة من المساعدات العسكرية المتاحة لأوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
14:57

آلاف الأرجنتينيين يتظاهرون ضد إجراءات الرئيس ميلي الاقتصادية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
16:53

"كانت قادمة لتناول الفطور معي... ابنتي لا تستحق هذا": هدد بالانتحار وراقبها ثم قتلها أمام ابنتها الصغيرة وهذا ما فعله بنفسه!

LBCI
منوعات
16:26

ابن الـ14 سنة قتل شقيقته فأطلق شقيقه النار عليه... قصة مخيفة والسبب: هدايا عيد الميلاد؟!

LBCI
أخبار لبنان
15:55

مكاري لـ"حوار المرحلة": فرنجية لن ينسحب لصالح قائد الجيش... والاوضاع قد تحتّم علينا تغيير آرائنا

LBCI
منوعات
16:07

الأولى رفضت ممارسة الجنس معه والثانية سخرت من أدائه في السرير... ما فعله بهما مرعب!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:55

مكاري لـ"حوار المرحلة": فرنجية لن ينسحب لصالح قائد الجيش... والاوضاع قد تحتّم علينا تغيير آرائنا

LBCI
رياضة
13:43

Atcl تتوج بطل لبنان في الـe sports الميكانيكية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

اشخاص يدعمون وشباب يتطوعون والهدف نشر الموسيقى للبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

ميشال فاضل في كازينو لبنان في حفلة موسيقية ضخمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

موسم فيروسات بموسم الاعياد.. اليكم كل ما يجب معرفته

LBCI
أخبار دولية
13:30

بن سلمان: نهج المملكة الثابت قائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

بعد إعلان المدارس الخاصة الكاثوليكية إضرابها... اجتماع في بكركي يخرج بتشكيل لجنة لا حل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

ساعات التغذية بالكهرباء تنتعش مع بداية العام الجديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

كيف تبدو صورة الحدود الجنوبية؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:05

معلومات للـLBCI: توقيف رئيسة دائرة الإمتحانات وأمينة سر المعادلات في وزارة التربية أمل شعبان بملف تقاضي الرشاوى مقابل تسريع المصادقات والمعادلات للطلاب العراقيين

LBCI
فنّ
02:21

وفاة مأساوية لممثل عالمي شهير... عُثر عليه داخل سيارته تاركاً رسالة مؤثرة! (صورة)

LBCI
منوعات
05:56

خرجت في موعد غرامي ولم تعد... هذا ما حدث للشابة العشرينية!

LBCI
صحف اليوم
00:05

سوق الطاقة الشمسية يتراجع بنسبة 80% (الاخبار)

LBCI
أخبار لبنان
08:20

وفاة رئيس مجلس الطائفة اليهودية في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
08:03

المعاون التنفيذيّ للأمين العام ‌‏لحزب الله في ذمّة الله

LBCI
منوعات
08:03

عارضة أزياء برازيلية تثير الجدل... قُبض عليها عارية الصدر مع كلبها! (صور)

LBCI
منوعات
09:33

أم مذعورة تكشف عن واقعة غريبة: رجل يدخل خلسةً إلى منزلها وهذا ما يفعله أثناء نوم ابنتها! (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More