الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
17
o
الجنوب
16
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
17
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
17
o
الجنوب
16
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ستة قتلى وجريحان ومفقودان في حريق بنُزل في رومانيا
أخبار دولية
2023-12-27 | 01:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ستة قتلى وجريحان ومفقودان في حريق بنُزل في رومانيا
قضى ستة أشخاص، بينهم قاصر، وأصيب اثنان بجروح واعتُبر آخران في عداد المفقودين في حريق شبّ صباح الثلاثاء في نُزل برومانيا يقع على بُعد حوالى مئة كيلومتر شمال العاصمة بوخارست، بحسب ما أعلنت السلطات.
وقالت خدمات الطوارئ المحلية على فيسبوك "هذا الصباح، في بلدة توهاني"، الواقعة في منطقة براهوفا، "اندلع حريق في مؤسسة تجارية تعمل في مجال الضيافة وتقديم الطعام". وأضافت أنّ "الحريق امتدّ إلى المبنى بأكمله، إذ بلغت المساحة المتضرّرة أكثر من ألف متر مربّع".
وأرفقت خدمات الطوارئ منشورها بصور ظهر فيها حريق ضخم.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس قالت خدمات الطوارئ إنّ بيت الضيافة خضع لعملية تفتيش في 2019 بيّنت وجود مخالفات لقواعد السلامة فيه وطلب منه اتّخاذ "خطوات" لاستصدار "تصريح السلامة من الحرائق" لكنّه لم يفعل.
آخر الأخبار
أخبار دولية
وجريحان
ومفقودان
بنُزل
رومانيا
التالي
تطورات ميدانية في حرب اوكرانيا - روسيا: "مارينكا" أهم مكسب لموسكو
كيم يدشّن أعمال الاجتماع السنوي الرئيسي للحزب الحاكم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:21
في استراليا "حريق وغريق"... ووقوع قتلى
أخبار دولية
01:21
في استراليا "حريق وغريق"... ووقوع قتلى
0
أخبار دولية
2023-12-18
قتلى في حريق في وسط عاصمة غينيا اثر انفجار مستودع الوقود الرئيسي في البلاد
أخبار دولية
2023-12-18
قتلى في حريق في وسط عاصمة غينيا اثر انفجار مستودع الوقود الرئيسي في البلاد
0
أخبار دولية
2023-11-30
قتلى في حريق في فندق في كبرى مدن كازاخستان
أخبار دولية
2023-11-30
قتلى في حريق في فندق في كبرى مدن كازاخستان
0
أخبار دولية
2023-11-03
قتلى في شمال إيران في حريق في مركز لمعالجة مدمني المخدّرات
أخبار دولية
2023-11-03
قتلى في شمال إيران في حريق في مركز لمعالجة مدمني المخدّرات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:44
الرئاسة الفرنسية: ماكرون أبلغ نتنياهو بضرورة العمل من أجل التوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار
أخبار دولية
16:44
الرئاسة الفرنسية: ماكرون أبلغ نتنياهو بضرورة العمل من أجل التوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار
0
أخبار دولية
16:40
الداخلية التونسية تعلن القضاء على ثلاثة "إرهابيين" في منطقة جبلية
أخبار دولية
16:40
الداخلية التونسية تعلن القضاء على ثلاثة "إرهابيين" في منطقة جبلية
0
أخبار دولية
16:02
واشنطن تفرج عن الحزمة الأخيرة من المساعدات العسكرية المتاحة لأوكرانيا
أخبار دولية
16:02
واشنطن تفرج عن الحزمة الأخيرة من المساعدات العسكرية المتاحة لأوكرانيا
0
أخبار دولية
14:57
آلاف الأرجنتينيين يتظاهرون ضد إجراءات الرئيس ميلي الاقتصادية
أخبار دولية
14:57
آلاف الأرجنتينيين يتظاهرون ضد إجراءات الرئيس ميلي الاقتصادية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2023-11-09
القصف الاسرائيلي لم يتوقف ليلاً على البلدات الجنوبية... ماذا في التفاصيل؟
أمن وقضاء
2023-11-09
القصف الاسرائيلي لم يتوقف ليلاً على البلدات الجنوبية... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار دولية
16:02
واشنطن تفرج عن الحزمة الأخيرة من المساعدات العسكرية المتاحة لأوكرانيا
أخبار دولية
16:02
واشنطن تفرج عن الحزمة الأخيرة من المساعدات العسكرية المتاحة لأوكرانيا
0
صحف اليوم
00:05
سوق الطاقة الشمسية يتراجع بنسبة 80% (الاخبار)
صحف اليوم
00:05
سوق الطاقة الشمسية يتراجع بنسبة 80% (الاخبار)
0
آخر الأخبار
2023-12-05
المقاومة الإسلامية: استهدفنا موقعي جل العلام والضهيرة بالأسلحة المناسبة وحققنا فيهما اصابات مباشرة
آخر الأخبار
2023-12-05
المقاومة الإسلامية: استهدفنا موقعي جل العلام والضهيرة بالأسلحة المناسبة وحققنا فيهما اصابات مباشرة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:55
مكاري لـ"حوار المرحلة": فرنجية لن ينسحب لصالح قائد الجيش... والاوضاع قد تحتّم علينا تغيير آرائنا
أخبار لبنان
15:55
مكاري لـ"حوار المرحلة": فرنجية لن ينسحب لصالح قائد الجيش... والاوضاع قد تحتّم علينا تغيير آرائنا
0
رياضة
13:43
Atcl تتوج بطل لبنان في الـe sports الميكانيكية
رياضة
13:43
Atcl تتوج بطل لبنان في الـe sports الميكانيكية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
اشخاص يدعمون وشباب يتطوعون والهدف نشر الموسيقى للبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:39
اشخاص يدعمون وشباب يتطوعون والهدف نشر الموسيقى للبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ميشال فاضل في كازينو لبنان في حفلة موسيقية ضخمة
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ميشال فاضل في كازينو لبنان في حفلة موسيقية ضخمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
موسم فيروسات بموسم الاعياد.. اليكم كل ما يجب معرفته
تقارير نشرة الاخبار
13:31
موسم فيروسات بموسم الاعياد.. اليكم كل ما يجب معرفته
0
أخبار دولية
13:30
بن سلمان: نهج المملكة الثابت قائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول
أخبار دولية
13:30
بن سلمان: نهج المملكة الثابت قائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بعد إعلان المدارس الخاصة الكاثوليكية إضرابها... اجتماع في بكركي يخرج بتشكيل لجنة لا حل
تقارير نشرة الاخبار
13:28
بعد إعلان المدارس الخاصة الكاثوليكية إضرابها... اجتماع في بكركي يخرج بتشكيل لجنة لا حل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ساعات التغذية بالكهرباء تنتعش مع بداية العام الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ساعات التغذية بالكهرباء تنتعش مع بداية العام الجديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
كيف تبدو صورة الحدود الجنوبية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
كيف تبدو صورة الحدود الجنوبية؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:05
معلومات للـLBCI: توقيف رئيسة دائرة الإمتحانات وأمينة سر المعادلات في وزارة التربية أمل شعبان بملف تقاضي الرشاوى مقابل تسريع المصادقات والمعادلات للطلاب العراقيين
خبر عاجل
12:05
معلومات للـLBCI: توقيف رئيسة دائرة الإمتحانات وأمينة سر المعادلات في وزارة التربية أمل شعبان بملف تقاضي الرشاوى مقابل تسريع المصادقات والمعادلات للطلاب العراقيين
2
فنّ
02:21
وفاة مأساوية لممثل عالمي شهير... عُثر عليه داخل سيارته تاركاً رسالة مؤثرة! (صورة)
فنّ
02:21
وفاة مأساوية لممثل عالمي شهير... عُثر عليه داخل سيارته تاركاً رسالة مؤثرة! (صورة)
3
منوعات
05:56
خرجت في موعد غرامي ولم تعد... هذا ما حدث للشابة العشرينية!
منوعات
05:56
خرجت في موعد غرامي ولم تعد... هذا ما حدث للشابة العشرينية!
4
صحف اليوم
00:05
سوق الطاقة الشمسية يتراجع بنسبة 80% (الاخبار)
صحف اليوم
00:05
سوق الطاقة الشمسية يتراجع بنسبة 80% (الاخبار)
5
أخبار لبنان
08:20
وفاة رئيس مجلس الطائفة اليهودية في لبنان
أخبار لبنان
08:20
وفاة رئيس مجلس الطائفة اليهودية في لبنان
6
أخبار لبنان
08:03
المعاون التنفيذيّ للأمين العام لحزب الله في ذمّة الله
أخبار لبنان
08:03
المعاون التنفيذيّ للأمين العام لحزب الله في ذمّة الله
7
منوعات
08:03
عارضة أزياء برازيلية تثير الجدل... قُبض عليها عارية الصدر مع كلبها! (صور)
منوعات
08:03
عارضة أزياء برازيلية تثير الجدل... قُبض عليها عارية الصدر مع كلبها! (صور)
8
منوعات
09:33
أم مذعورة تكشف عن واقعة غريبة: رجل يدخل خلسةً إلى منزلها وهذا ما يفعله أثناء نوم ابنتها! (صورة)
منوعات
09:33
أم مذعورة تكشف عن واقعة غريبة: رجل يدخل خلسةً إلى منزلها وهذا ما يفعله أثناء نوم ابنتها! (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More