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ستة قتلى في فيضانات في تايلاند
أخبار دولية
2023-12-27 | 03:15
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ستة قتلى في فيضانات في تايلاند
قضى ستة أشخاص في فيضانات ضربت جنوب تايلاند وتضرر منها عشرات آلاف الأشخاص اضطر بعضهم لمغادرة منازلهم على ما ذكرت السلطات الأربعاء.
وبدأت الفيضانات في 22 كانون الأول وطالت أكثر من 70 ألف منزل في محافظات ساتون وسونغخلا وباتاني ويالا وناراثيوات على ما أفاد مسؤولون محليون.
وقضى ستة أشخاص بينهم سيدة مسنة تبلغ 89 عاما وطفل في ناراثيوات، على ما قال نائب الحاكم بريشا نوالنوي لوكالة فرانس برس.
ولا يزال شخص في عداد المفقودين بعدما تساقطت الأمطار الكثيفة لأيام عدة ما أدى إلى فيضانات وصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار تقريبا في بعض الأماكن وفق المصدر نفسه.
ونشرت وسائل إعلام محلية لقطات لشوارع تغمرها المياه الموحلة ومواطنين لجأوا إلى الأسطح.
وعملت فرق الاغاثة خلال الليل على توزيع مياه الشرب والوجبات الخفيفة والتحقق من الأضرار اللاحقة بأبنية ولتسجيل الإصابات.
وقالت هيئة الاغاثة التايلاندية إن مستوى المياه بدأ الانحسار صباح الأربعاء.
واستؤنفت حركة القطارات جزئيا الأربعاء في محافظة ناراثيوات التي تقع عند حدود ماليزيا بعد انقطاع استمر لأيام بعدما غمرت المياه السكك الحديد على ما أوضح بريشا.
أخبار دولية
قتلى
فيضانات
تايلاند
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