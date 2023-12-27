مصر توقع اتفاقية مع موانئ أبوظبي لتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا

وقعت مصر اليوم، اتفاقية مع مجموعة موانئ أبوظبي لتشغيل وصيانة محطة (سفاجا 2) متعددة الأغراض بميناء سفاجا.