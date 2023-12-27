إيران: "لا جديد" في تقرير وكالة الطاقة بشأن اليورانيوم العالي التخصيب

أكد مسؤول إيراني الأربعاء، أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تسريع طهران وتيرة انتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة لم يحمل أي معطيات جديدة.



وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي إن "التقرير الجديد لا يتضمن جديدا"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".



وأضاف: "نحن لم نقم بأي خطوة جديدة، ونشاطنا يتم وفق الأنظمة المرعية". وتابع: "نحن ننتج مستوى تخصيب 60% ذاته، ولم نقم بإضافة قدرات جديدة".



وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أفادت الثلاثاء بأن طهران سرّعت وتيرة انتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 بالمئة في الأسابيع الأخيرة، وأعادتها لما كانت عليه مطلع السنة الحالية.



وأكدت أن إيران "زادت من انتاج اليورانيوم العالي التخصيب خلال الأسابيع الماضية، بعدما كانت خفّضت وتيرة ذلك منتصف عام 2023".



وأوضحت أن مستوى الانتاج اعتبارا من نهاية تشرين الثاني وصل الى زهاء تسعة كلغ شهريا، وهو بالتالي يشكل "عودة الى الكمية الشهرية... التي سجّلت في الفصل الأول من 2023".