تضامنا مع غزة... إمارة الشارقة تمنع الألعاب النارية في ليلة رأس السنة

منعت إمارة الشارقة احتفالات الألعاب النارية في ليلة رأس السنة الجديدة تعبيرا عن التضامن مع شعب غزة.



والشارقة إحدى الإمارات السبع التي تتألف منها دولة الإمارات وهي من الدول العربية القليلة التي لديها علاقات رسمية مع إسرائيل.



وأعلنت شرطة الشارقة القرار في منشور على فيسبوك أمس الثلاثاء، محذرة من أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد "من يخالف التعليمات".



وقالت الشرطة في المنشور إن منع احتفالات وعروض الألعاب النارية "تعبير صادق يعبر عن التضامن والتعاون الإنساني مع الأشقاء في قطاع غزة".



والشارقة ثالث أكبر إمارة من حيث المساحة وعدد السكان بعد أبوظبي ودبي.