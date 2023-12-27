العثور على جثتَي المفقودين الكويتي والسعودي في الأنبار

عثرت السلطات العراقية اليوم الثلاثاء على جثتين لشخصين أحدهما كويتي والآخر سعودي مقيم بالكويت كانا قد اختفيا أثناء رحلة صيد في منطقة صحراوية.

واعلن الجيش العراقي ان سيارة الكويتي والسعودي اصطدمت بعبوة ناسفة قديمة من مخلفات تنظيم الدولة الإسلامية ما أدى إلى انفجارها.

وكانت مصادر أمنية عراقية المحت الى ان القوى الامنية بدأت عملية بحث في الصحراء في مسعى للعثور على الشخصين اللذين قيل إنهما اختطفا.