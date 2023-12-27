الحرس الثوري الإيراني يقول إن عملية "طوفان الأقصى" كانت إحدى الردود على اغتيال سليماني... و"حماس" تنفي

أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن عملية "طوفان الأقصى" كانت إحدى الردود على اغتيال قاسم سليماني.



من جهتها، نفت حركة حماس صحة ما ورد على لسان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني بشأن عملية طوفان الأقصى ودوافعها، قائلة: "أكدنا مرارا دوافع وأسباب عملية طوفان الأقصى وفي مقدمتها الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى".



وأضافت: "نؤكد أن كل أعمال المقاومة الفلسطينية تأتي ردا على وجود الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا ومقدساتنا".