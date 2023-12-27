الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بن سلمان: نهج المملكة الثابت قائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول

أخبار دولية
2023-12-27 | 07:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بن سلمان: نهج المملكة الثابت قائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بن سلمان: نهج المملكة الثابت قائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول

أكد ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان العمل على إيجاد حراك عربي إسلامي للضغط لوقف العدوان الإسرائيلي والسماح بدخول المساعدات لغزة. وتابع :" إن نهج المملكة الثابت قائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والالتزام الدائم بمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها، والتمسك بمبادئ حسن الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، والأخذ بكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وخلال افتتاحه اعمال مجلس الشورى  في دورته الثامنة نيابة عن الملك السعودي، قال: "لقد حققت بلادنا مراكز متقدمة في العديد من المجالات، بما في ذلك تقدمها في أكثر من 50% من مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتطور الاقتصاد السعودي ليكون الأسرع نمواً، على مستوى دول مجموعة العشرين في عام 2022م، بمعدل 8.7% نمواً في الناتج المحلي، وكذلك نمواً في الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%، والوصول ضمن الدول العشرين الأكثر تنافسية في العالم". واضاف: "كما حققت في مجال السياحة بلادنا أداءً تاريخياً في الربع الأول من عام 2023م نمواً بنسبة 64%، وسنواصل العمل في مسيرة التحول الاقتصادي وفق مستهدفات الرؤية، وإن ما تحقق من نتائج إيجابية، يبشر بمزيد من النجاحات لتحقيق إصلاحات اقتصادية، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يعزز النمو الاقتصادي الشامل لبلادنا".

وشدد على أن اختيار المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030، يأتي تأكيداً لما تحظى به من مكانة وثقة عالمية، ولتكون واجهة مثالية لاستضافة أبرز المحافل العالمية. 

آخر الأخبار

أخبار دولية

سلمان:

المملكة

الثابت

احترام

السيادة

الوطنية

لجميع

الدول

LBCI التالي
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء القصف الاسرائيلي إلى 21110 شهداء
تشييع في العراق لقيادي في الحرس الثوري الايراني قتل في سوريا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:30

بن سلمان: نهج المملكة الثابت قائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-14

موسى للـLBCI: حل الدولتين هو الحل الأساسيّ وهذا ما يدركه الجميع لكن على إسرائيل أن تدركه أيضًا

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-11

حاصباني لـ "عشرين 30": الدولة اللبنانية هي المخرج الوحيد وتطبيق 1701 والفريقان متفقان على الالتزام بقواعد الاشتباك حتى إشعار آخر وإمكانية الانزلاق الى حرب ما زالت قائمة

LBCI
أخبار لبنان
2023-11-28

الصايغ بعد لقائه الراعي: الاهتمام الدولي بلبنان ما زال قائما ونرفض تحميل المسيحيين تبعات عدم انتخاب رئيس للجمهورية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:44

الرئاسة الفرنسية: ماكرون أبلغ نتنياهو بضرورة العمل من أجل التوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار

LBCI
أخبار دولية
16:40

الداخلية التونسية تعلن القضاء على ثلاثة "إرهابيين" في منطقة جبلية

LBCI
أخبار دولية
16:02

واشنطن تفرج عن الحزمة الأخيرة من المساعدات العسكرية المتاحة لأوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
14:57

آلاف الأرجنتينيين يتظاهرون ضد إجراءات الرئيس ميلي الاقتصادية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:14

قائد الأركان الإسرائيلي: قواتنا على جهوزية عالية بالشمال وتمت الموافقة على خطط ومستعدون للهجوم إذا تطلب الأمر

LBCI
آخر الأخبار
15:13

زياد مكاري لـ"حوار المرحلة": فرنجية لن ينسحب لصالح قائد الجيش جوزيف عون ولكن في حال انسحب أتوقع ان يتم انتخاب عون رئيسًا للجمهورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

كيف تبدو صورة الحدود الجنوبية؟

LBCI
فنّ
2023-12-18

شجرة ميلاد عملاقة في منزل ميريام فارس... وزينتها المصنوعة يدوياً تحبس الأنفاس (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:55

مكاري لـ"حوار المرحلة": فرنجية لن ينسحب لصالح قائد الجيش... والاوضاع قد تحتّم علينا تغيير آرائنا

LBCI
رياضة
13:43

Atcl تتوج بطل لبنان في الـe sports الميكانيكية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

اشخاص يدعمون وشباب يتطوعون والهدف نشر الموسيقى للبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

ميشال فاضل في كازينو لبنان في حفلة موسيقية ضخمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

موسم فيروسات بموسم الاعياد.. اليكم كل ما يجب معرفته

LBCI
أخبار دولية
13:30

بن سلمان: نهج المملكة الثابت قائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

بعد إعلان المدارس الخاصة الكاثوليكية إضرابها... اجتماع في بكركي يخرج بتشكيل لجنة لا حل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

ساعات التغذية بالكهرباء تنتعش مع بداية العام الجديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

كيف تبدو صورة الحدود الجنوبية؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:05

معلومات للـLBCI: توقيف رئيسة دائرة الإمتحانات وأمينة سر المعادلات في وزارة التربية أمل شعبان بملف تقاضي الرشاوى مقابل تسريع المصادقات والمعادلات للطلاب العراقيين

LBCI
فنّ
02:21

وفاة مأساوية لممثل عالمي شهير... عُثر عليه داخل سيارته تاركاً رسالة مؤثرة! (صورة)

LBCI
منوعات
05:56

خرجت في موعد غرامي ولم تعد... هذا ما حدث للشابة العشرينية!

LBCI
صحف اليوم
00:05

سوق الطاقة الشمسية يتراجع بنسبة 80% (الاخبار)

LBCI
أخبار لبنان
08:20

وفاة رئيس مجلس الطائفة اليهودية في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
08:03

المعاون التنفيذيّ للأمين العام ‌‏لحزب الله في ذمّة الله

LBCI
منوعات
08:03

عارضة أزياء برازيلية تثير الجدل... قُبض عليها عارية الصدر مع كلبها! (صور)

LBCI
منوعات
09:33

أم مذعورة تكشف عن واقعة غريبة: رجل يدخل خلسةً إلى منزلها وهذا ما يفعله أثناء نوم ابنتها! (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More