الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تشييع في العراق لقيادي في الحرس الثوري الايراني قتل في سوريا

أخبار دولية
2023-12-27 | 07:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تشييع في العراق لقيادي في الحرس الثوري الايراني قتل في سوريا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تشييع في العراق لقيادي في الحرس الثوري الايراني قتل في سوريا

شيّع العشرات في مدينة النجف بجنوب العراق الأربعاء جثمان رضي موسوي القيادي في الحرس الثوري الإيراني الذي قضى بضربة اسرائيلية في سوريا، عززت المخاوف من تصعيد إقليمي إضافي في خضم الحرب في قطاع غزة بين اسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. 
     
وقتل موسوي "أحد المستشارين الأكثر خبرة" في فيلق القدس الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري، الاثنين في "هجوم صاروخي" إسرائيلي في دمشق، بحسب الإعلام الرسمي الإيراني.
     
ورفع المشيّعون نعش موسوي وصوره داخل العتبة العلوية في مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة، ورددوا هتافات "أميركا الشيطان الأكبر" و"أميركا عدو الله"، وفق مصوّر لوكالة فرانس برس.
     
كما حمل المشاركون في التشييع، وبينهم رجال دين وعناصر في الحشد الشعبي العراقي، أعلام الحشد، وهو تحالف فصائل عراقية موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية.
     
وقال السفير الإيراني لدى العراق محمد آل صادق الذي شارك في التشييع لفرانس برس إن "استشهاد... موسوي جريمة أخرى تضاف إلى سجل جرائم العدو الصهيوني الذي بدأ يتخبط بدون أن يحقق أي انتصار" أكان عسكريا أم سياسيا.
     
وأضاف: "لذلك بدأ بين فترة وأخرى يضرب أهدافنا ولكن النصر قريب إن شاء الله وسيُلقَّن درساً لن ينساه".
     
ونُقل الجثمان بعد ذلك إلى كربلاء حيث من المقرر أن تقام له مراسم تشييع في العتبتين الحسينية والعباسية.
     
وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية بأن جثمان موسوي سينقل بعد ذلك الى الجمهورية الإسلامية، بداية الى مدينة مشهد بشمال شرق البلاد، ومنها الى طهران حيث ستقام مراسم تشييع الخميس قبل أن يوارى الثرى.
     
ويعدّ موسوي أكبر قائد في فيلق القدس يُقتل خارج إيران، بعد اللواء قاسم سليماني، قائد القوة آنذاك الذي قُتل في غارة أميركية في العراق في الثالث من  كانون الثاني 2020.

أخبار دولية

تشييع

العراق

الحرس الثوري الايراني

سوريا

رضي موسوي

LBCI التالي
بن سلمان: نهج المملكة الثابت قائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول
الحرس الثوري الإيراني يقول إن عملية "طوفان الأقصى" كانت إحدى الردود على اغتيال سليماني... و"حماس" تنفي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-26

ايران مستهدفة في العراق وسوريا.. مِن مَن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-12-25

من سوريا والعراق صلوات تضامن مع غزة في عيد الميلاد

LBCI
أخبار دولية
2023-12-24

بعد مقتل 12 من جنودها... تركيا تشن غارات جوية في العراق وسوريا

LBCI
أخبار دولية
2023-12-23

وزارة الدفاع التركية: سلاح الجو التركيّ نفّذ غارات جوية على شمال العراق وسوريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:44

الرئاسة الفرنسية: ماكرون أبلغ نتنياهو بضرورة العمل من أجل التوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار

LBCI
أخبار دولية
16:40

الداخلية التونسية تعلن القضاء على ثلاثة "إرهابيين" في منطقة جبلية

LBCI
أخبار دولية
16:02

واشنطن تفرج عن الحزمة الأخيرة من المساعدات العسكرية المتاحة لأوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
14:57

آلاف الأرجنتينيين يتظاهرون ضد إجراءات الرئيس ميلي الاقتصادية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:14

قائد الأركان الإسرائيلي: قواتنا على جهوزية عالية بالشمال وتمت الموافقة على خطط ومستعدون للهجوم إذا تطلب الأمر

LBCI
آخر الأخبار
15:13

زياد مكاري لـ"حوار المرحلة": فرنجية لن ينسحب لصالح قائد الجيش جوزيف عون ولكن في حال انسحب أتوقع ان يتم انتخاب عون رئيسًا للجمهورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

كيف تبدو صورة الحدود الجنوبية؟

LBCI
فنّ
2023-12-18

شجرة ميلاد عملاقة في منزل ميريام فارس... وزينتها المصنوعة يدوياً تحبس الأنفاس (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:55

مكاري لـ"حوار المرحلة": فرنجية لن ينسحب لصالح قائد الجيش... والاوضاع قد تحتّم علينا تغيير آرائنا

LBCI
رياضة
13:43

Atcl تتوج بطل لبنان في الـe sports الميكانيكية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

اشخاص يدعمون وشباب يتطوعون والهدف نشر الموسيقى للبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

ميشال فاضل في كازينو لبنان في حفلة موسيقية ضخمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

موسم فيروسات بموسم الاعياد.. اليكم كل ما يجب معرفته

LBCI
أخبار دولية
13:30

بن سلمان: نهج المملكة الثابت قائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

بعد إعلان المدارس الخاصة الكاثوليكية إضرابها... اجتماع في بكركي يخرج بتشكيل لجنة لا حل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

ساعات التغذية بالكهرباء تنتعش مع بداية العام الجديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

كيف تبدو صورة الحدود الجنوبية؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:05

معلومات للـLBCI: توقيف رئيسة دائرة الإمتحانات وأمينة سر المعادلات في وزارة التربية أمل شعبان بملف تقاضي الرشاوى مقابل تسريع المصادقات والمعادلات للطلاب العراقيين

LBCI
فنّ
02:21

وفاة مأساوية لممثل عالمي شهير... عُثر عليه داخل سيارته تاركاً رسالة مؤثرة! (صورة)

LBCI
منوعات
05:56

خرجت في موعد غرامي ولم تعد... هذا ما حدث للشابة العشرينية!

LBCI
صحف اليوم
00:05

سوق الطاقة الشمسية يتراجع بنسبة 80% (الاخبار)

LBCI
أخبار لبنان
08:20

وفاة رئيس مجلس الطائفة اليهودية في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
08:03

المعاون التنفيذيّ للأمين العام ‌‏لحزب الله في ذمّة الله

LBCI
منوعات
08:03

عارضة أزياء برازيلية تثير الجدل... قُبض عليها عارية الصدر مع كلبها! (صور)

LBCI
منوعات
09:33

أم مذعورة تكشف عن واقعة غريبة: رجل يدخل خلسةً إلى منزلها وهذا ما يفعله أثناء نوم ابنتها! (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More