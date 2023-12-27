وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء القصف الاسرائيلي إلى 21110 شهداء

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة اليوم، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء القصف الاسرائيلي إلى 21110 شهداء.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة: "ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 21110 شهداء و55243 اصابة منذ السابع من تشرين الاول الماضي".