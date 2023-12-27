وزارة الصحة الفلسطينية: قتلى في ضربة إسرائيلية في خان يونس

أعلنت وزارة الصحة، في غزة، في بيان، مقتل عشرين فلسطينيًا، في ضربة إسرائيلية، قرب مستشفى الأمل، في خان يونس، في جنوب القطاع.