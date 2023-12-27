هل يزور بلينكن الشرق الاوسط؟

يُتوقّع أن يسافر وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط، أواخر الأسبوع المقبل، لمناقشة الحرب، في غزة، وفق ما ذكر موقع أكسيوس، نقلًا عن خمسة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وعرب.



وقال أكسيوس إنّ بلينكن يعتزم زيارة إسرائيل والأردن والإمارات والسعودية وقطر.