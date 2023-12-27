اردوغان: نتنياهو لا يختلف عن هتلر

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يختلف عن أدولف هتلر، وشبه الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بمعاملة النازيين لليهود.



وكرر اردوغان خلال فعالية في أنقرة انتقاده لدعم الغرب لإسرائيل، معلنا أن تركيا مستعدة للترحيب بأكاديميين وعلماء يعانون من الاضطهاد بسبب آرائهم عن الصراع في قطاع غزة.