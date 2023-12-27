الأردن ومصر ترفضان محاولات تهجير الفلسطينيين

أكّد كلّ من العاهل الأردنيّ الملك عبد الله والرئيس المِصريّ عبد الفتاح السيسي، بعد قمة، في القاهرة رفضهما أي تحرك إسرائيليّ، لتهجير الفلسطينيين، في غزة والضفة الغربية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.



وشدّد الزعيمان، في بيان، على أنّه يتعين على المجتمع الدوليّ الضغط على إسرائيل للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار والسماح بدخول مساعدات كافية إلى غزة، التي مزقتها الحرب، لتخفيف المأساة الإنسانية، التي يعيشها أكثر من مليوني شخص، تحت الحصار هناك.