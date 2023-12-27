إسرائيل سلّمت جثث 80 فلسطينيًا

سلّمت إسرائيل جثث 80 فلسطينيًا قُتلوا، في الصراع، في غزة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.



أدلت الوزارة بهذه التصريحات، بعد دفن الجثث.



وسجلت السلطات تفاصيل، للمساعدة، في التعرف على هويات أصحاب الجثث لاحقًا.



وتحاول السلطات، في غزة، معرفة موعد مقتل هؤلاء الرجال ومكانهم وهُوياتهم.



ولم يرد المسؤولون الإسرائيليون، بعد على طلب للتعليق.



وقالت وزارة الصحة إنّ إسرائيل سلّمت الجثث، عبر معبر كرم أبو سالم الحدوديّ.



وانتشلت الجثث من شمال قطاع غزة، حسب وزارة الأوقاف الإسلامية.