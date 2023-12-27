تحديد مواعيد مرور سفن الحاويات عبر قناة السويس والبحر الأحمر

أعلنت شركة ميرسك الدنمركية أنّها حدّدت مواعيد، لمرور عشرات من سفن الحاويات، عبر قناة السويس والبحر الأحمر، في الأسابيع القليلة المقبلة في إشارة إلى أن شركات الشحن العالمية تعود تدريجيًا إلى استخدام هذا المسار.



وتوقفت كبرى شركات الشحن، في العالم، من بينها شركتا الحاويات العملاقتان ميرسك وهاباج لويد، عن استخدام طرق البحر الأحمر، بعد أن بدأت جماعة الحوثيّ المسلحة، في اليمن استهداف السفن، في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدّى إلى تعطيل التجارة العالمية.



وانخفض سعر سهم ميرسك خمسة في المئة بحلول الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، في انتكاسة جزئية عن مكاسب الأسبوع الماضي، في الوقت الذي قد تؤدي فيه العودة إلى المسارات الأقصر عبر قناة السويس بدلًا من الرحلات حول أفريقيا إلى تصحيح أسعار الشحن.



وتراجعت أيضًا أسهم شركات الشحن الأخرى، بما في ذلك سهم هاباج لويد، الذي انخفض ستة في المئة ومجموعة ناقلات النفط فرونت لاين، التي هبطت 5.3 في المئة وخدمة شحن السيارات هوج أوتو لاينرز، التي هبطت ثلاثة في المئة.