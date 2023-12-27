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نتنياهو: أردوغان هو آخر شخص يجب أن يعظ الآخرين عن الأخلاق
أخبار دولية
2023-12-27 | 09:56
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نتنياهو: أردوغان هو آخر شخص يجب أن يعظ الآخرين عن الأخلاق
رأى رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أنّ الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان هو آخر شخص يجب أن يعظ الآخرين عن الأخلاق.
وقال: "أردوغان يرتكب إبادة جماعية ضد الأكراد ويسجن الصحافيين."
وأتى تصريح نتنياهو، بعد أن وصفه الرئيس التركيّ، بأنه لا يختلف عن أدولف هتلر.
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