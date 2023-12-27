وزير خارجية تركيا في اتصال هاتفيّ مع بلينكن... وهذه توقعات تركيا

أكّد وزير خارجية تركيا هاكان فيدان لنظيره الأميركيّ أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفيّ، أنّ تركيا تتوقع تصرفًا من الولايات المتحدة يتماشى مع حلف شمال الأطلسيّ وتفي بوعد بيع طائرات إف-16 لأنقرة، وذلك وفق مصدر دبلوماسيّ تركيّ لرويترز.



وأشار المصدر إلى أنّ هذا الاتصال جاء بناء على طلب الجانب الأميركيّ، بعد يوم من موافقة لجنة برلمانية تركية على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسيّ.



وللتصديق على الطلب، يتعين أن يوافق عليه البرلمان، في جلسة بكامل هيئته.



وقال المصدر: "أوضح فيدان أنه فيما يتعلق ببيع طائرات إف-16 فإننا نتوقع من الإدارة الأميركية والكونجرس الأميركيّ التصرف بما يتماشى مع روح الحلف والوفاء بالوعود المقدمة."