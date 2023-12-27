اتفاق تجاريّ بين إيران وروسي

توصّلت إيران وروسيا إلى اتفاق في شأن التجارة بعملتيهما المحليتين، بدلًا من الدولار الأميركيّ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية.



وأكّدت أنّ الاتفاق وُقّع، خلال اجتماع، بين محافظي البنكين المركزيين للبلدين، في روسيا.



وتخضع كل من إيران وروسيا للعقوبات الأميركية.