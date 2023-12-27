قائد قوات الدعم السريع يلتقي الرئيس الأوغندي

أكّد قائد قوات الدعم السريع، في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) لقاءه مع الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني، في أول زيارة خارجية معروفة له، منذ اندلاع الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السودانيّ، في نيسان.



وكتب دقلو على منصة إكس: "ناقشنا التطورات في السودان."