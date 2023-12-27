الداخلية التونسية تعلن القضاء على ثلاثة "إرهابيين" في منطقة جبلية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية القضاء على ثلاثة "إرهابيين" خلال عملية نفذها الأربعاء عناصر من الحرس الوطني والجيش في منطقة جبلية غرب وسط البلاد.



وقُتل الجهاديون الثلاثة خلال عملية لمكافحة الإرهاب، لا تزال مستمرة، بمنطقة القصرين الجبلية القريبة من الحدود مع الجزائر.



وقال المتحدث باسم الحرس حسام الدين الجبالي لوكالة فرانس برس إن "جنديا أصيب برصاص الإرهابيين".



وأوضحت وزارة الداخلية أن العملية التي جرت بدعم من "وحدات جيش الطيران" مكنت أيضا من مصادرة متفجرات وذخائر وأسلحة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.