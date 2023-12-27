الرئاسة الفرنسية: ماكرون أبلغ نتنياهو بضرورة العمل من أجل التوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار

اكدت الرئاسة الفرنسية في بيان ان الرئيس إيمانويل ماكرون أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي بضرورة العمل من أجل

التوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار "بمساعدة جميع الشركاء الإقليميين والدوليين".



وقالت ان فرنسا ستعمل أيضا مع الأردن في الأيام المقبلة بشأن العمليات الإنسانية في غزة.