منظمة العفو الدولية: الهند تستهدف صحافيين بارزين ببرنامج تجسس

منظمة العفو الدولية: الهند تستهدف صحافيين بارزين ببرنامج تجسس

كشفت منظمة العفو الدولية وصحيفة واشنطن بوست في تحقيق مشترك نشر الخميس عن إستهداف الحكومة الهندية مؤخرًا لصحافيين بارزين ببرنامج بيغاسوس للتجسس.



والبرنامج الذي ابتكرته شركة "أن أس أو غروب" الإسرائيلية وباعته لحكومات في جميع أنحاء العالم يمكن مستخدميه من الوصول إلى بيانات هاتف الشخص المستهدف من رسائل نصية وبريد إلكتروني وصور، إضافة إلى تتبع موقعه والتنصت على مكالماته وتشغيل كاميرا هاتفه دون علمه.



وأفادت منظمة العفو بأن سيدهارت فاراداراجان مؤسس ومحرر موقع "ذا واير" الهندي الإخباري وأناند مانغنالي المحرر في "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد" قد تم مؤخرًا إستهداف جهازيهما الآيفون ببرنامج تجسس، وآخر إختراق تم تحديده في تشرين الأول.



وأشار رئيس مختبر الأمن في منظمة العفو الدولية دونتشا أو سيربهايل إلى أن "أحدث النتائج التي توصلنا إليها تظهر أن الصحافيين في الهند يواجهون تهديدًا متزايدًا بالخضوع لمراقبة غير قانونية، بكل بساطة لمجرد قيامهم بواجبهم، إلى جانب إستخدام أدوات قمعية أخرى بينها السجن بموجب قوانين مشددة وشن حملات تشهير ومضايقة وترهيب".