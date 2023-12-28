أكثر من 40 قتيلًا على الأقل في انفجار شاحنة صهريج في ليبيريا

أكثر من 40 قتيلًا على الأقل في انفجار شاحنة صهريج في ليبيريا

لقي ما لا يقل عن 40 شخصًا حتفهم في انفجار شاحنة صهريج عقب تعرضها لحادث في وسط ليبيريا، حسبما أعلنت الشرطة الثلاثاء.



واندلعت النيران في الصهريج المحمل بالبنزين بعد سقوطه في حفرة على أحد الطرق في توتوتا على بعد 130 كيلومترًا من العاصمة منروفيا.



وأشار الدكتور فرنسيس كاتي لقناة "سوبر بونغيز تي في" المحلية إلى أنه من الصعب تحديد عدد الضحايا لأن بعضهم تحول إلى رماد، لكنه قدر مقتل أكثر من 40 شخصًا في الحادث.



وقال لوكالة فرانس برس: "لدينا فريق يتنقل من منزل إلى آخر للتحقق من المفقودين".



وأفادت الشرطة في وقت سابق بأن 15 شخصًا قتلوا وأصيب 30 على الأقل بسبب تجمع مارة في مكان الحادث.