أستراليا تؤكد مقتل إثنين من مواطنيها في لبنان بغارة إسرائيلية

أستراليا تؤكد مقتل إثنين من مواطنيها في لبنان بغارة إسرائيلية

أكدت أستراليا اليوم الخميس مقتل إثنين من مواطنيها في ضربة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان، مشيرة إلى أنها تحقق في مزاعم حزب الله بأن أحدهما كان على صلة بالجماعة المسلحة.



وأكد مارك دريفوس القائم بأعمال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي أننا "سنواصل التحقيق بشأن هذا الشخص بالتحديد الذي ادعى حزب الله أنه على صلة به".



وقال: "حزب الله أعلن أن هذا الأسترالي هو أحد مقاتليه. تحقيقاتنا مستمرة".



ولفت دريفوس إلى أن حزب الله "منظمة إرهابية مدرجة" في أستراليا ويعتبر تقديم الدعم المالي لها أو القتال في صفوفها جريمة لأي أسترالي.



وأفادت مصادر أمنية ومحلية لرويترز أمس الأربعاء بأن ضربة جوية إسرائيلية على منطقة سكنية في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل رجل لبناني أسترالي وزوجته وأخيه المنتمي لحزب الله.