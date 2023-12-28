الرئيس المكسيكي يشيد بالتوصل إلى إتفاقات هامة مع الولايات المتحدة حول الهجرة

الرئيس المكسيكي يشيد بالتوصل إلى إتفاقات هامة مع الولايات المتحدة حول الهجرة

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الأربعاء التوصل إلى "إتفاقات هامة" بشأن الهجرة وقضايا أخرى عقب إجرائه محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولين أميركيين.



وأشاد لوبيز أوبرادور بنتائج محادثاته مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس في مكسيكو سيتي بهدف "التصدي المباشر لقضايا التعاون الإقتصادي والأمن والهجرة".



وكتب لوبيز أوبرادور على منصة إكس: "تم التوصل إلى إتفاقات هامة لصالح شعبينا"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.



وقال: "الآن، وأكثر من أي وقت مضى، سياسة حسن الجوار أمر ضروري".

