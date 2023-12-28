واشنطن تفرج عن الحزمة الأخيرة من المساعدات العسكرية المتاحة لأوكرانيا

واشنطن تفرج عن الحزمة الأخيرة من المساعدات العسكرية المتاحة لأوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء الإفراج عن 250 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، هي الحزمة الأخيرة المتاحة لها في وقت يتعين على الكونغرس إتخاذ القرار بشأن مواصلة دعم كييف في صد الغزو الروسي.



وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "الحزمة النهائية لهذا العام تشمل دفاعات جوية وذخائر مدفعية". وحضت الكونغرس المنقسم بشأن مساعدة أوكرانيا على أن "يتحرك بسرعة" لضمان تواصل الدعم.



وجعل الرئيس جو بايدن دعم أوكرانيا أولوية، وأدت الأسلحة والمساعدات المالية الأميركية دورًا حاسمًا في مساعدة الدولة الموالية للغرب في حربها ضد روسيا التي تمتلك إمكانات عسكرية أكبر بكثير.



لكن المشرعين الجمهوريين يريدون وقف الدعم، ورفضوا المصادقة على حزمة جديدة ما لم يوافق الديموقراطيون أولًا على إجراءات صارمة لكبح الهجرة عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.



وتبلغ قيمة الدفعة الأخيرة من المساعدات 250 مليون دولار، وتشمل ذخائر دفاع جو، ومكونات أخرى لأنظمة الدفاع الجوي وذخائر إضافية لأنظمة راجمات صواريخ وذخائر مدفعية عيار 155 ملم و105 ملم وذخائر مضادة للدروع وأكثر من 15 مليون طلقة ذخيرة، حسب وزارة الخارجية.



وشدد البيان على أهمية التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا، مشيرًا إلى أن أكثر من 50 دولة تشارك فيه.