أنظمة الدفاع الجويّ الأوكرانيّة أسقطت مسيّرات روسية

أسقطت أنظمة الدفاع الجويّ الأوكرانية سبعة من أصل ثماني طائرات مسيرة من طراز شاهد أطلقتها روسيا، خلال الليل، وفق ما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية.



وقالت القوات الجوية، عبر تطبيق تيليجرام، إنّ طائرات مسيرة أُسقطت، في ثلاث مناطق، في وسط البلاد وجنوبها.



ولم يتضح ما إذا كانت المُسيرات، التي لم تُسقط قد وصلت إلى أهدافها.



في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّها أحبطت هجومًا أوكرانيًا بطائرات مسيرة، فوق شبه جزيرة القرم، التي تحتلها موسكو، خلال الليل.



ولم يرد تعليق بعد من أوكرانيا.